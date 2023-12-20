Подмосковье 20 декабря 2023, 17:00 Концерт к 125-летию экскаваторного завода прошел в Дмитрове Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Читать 360tv в

Дмитровскому экскаваторному заводу исполнилось 125 лет. Юбилей отпраздновали концертом в филиале «На Большевистской» Центрального дворца культуры «Созвездие».

Машиностроительное предприятие основали в Дмитрове в 1898 году. Сначала там выпускали чугунные изделия, потом дробилки и глиномялки. Позднее завод перепрофилировался на выпуск траншейных экскаваторов.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Гостей праздника в фойе дома культуры встречала фотовыставка об истории завода. Концертная программа началась с приветственного слова муниципального депутата Петра Прокопыка. Он от имени главы Дмитровского округа Ильи Поночевного поздравил гостей праздника.

К нему присоединились советник генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» Виктор Тусиков, член бюро Совета старейшин Дмитровского округа Юрий Сухотин, председатель первичной ветеранской организации Дмитровского экскаваторного завода Константин Солнышкин и другие.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Ветеранов Дмитровского экскаваторного завода наградили почетными грамотами, медалями и дипломами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».