Концерт и выставка военной техники пройдут в День Победы в Серпухове

В День Победы жителей Серпухова ждет масштабная праздничная программа — от концерта до выставки военной техники. Анонс мероприятий появился на сайте администрации городского округа.

«Центральной площадкой станет площадь Ленина. Здесь в 16:00 состоится праздничный концерт артистов российской эстрады и выставка военной техники. Также в скверах площади будет развернута полевая кухня и будут работать всевозможные интерактивные площадки», — говорится в сообщении.

Источник фото: администрация Серпухова

В 22:00 мероприятия завершатся праздничным салютом. На следующий день, в 13:00, в Принарском парке состоится историческая реконструкция на тему ВОВ.

Подмосковные музеи проведут ко Дню Победы выставки, театрализованные экскурсии, памятные вечера и мастер-классы. Программы продлятся с 7 по 10 мая. Например, в музее Истры «Новый Иерусалим» проведут сразу несколько мастер-классов. В музее-заповеднике Антона Чехова «Мелихово» состоится выставка средневекового и современного оружия «От меча к автомату» при участии военно-патриотического клуба «Цитадель».