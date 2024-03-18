Подмосковье 18 марта 2024, 16:23 Концерт и огненное шоу прошли на Масленицу в Центральном парке Ногинска Телеканал «360»

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Масленицу отпраздновали в Центральном парке Ногинска. Там провели игры, концерт, театральное шоу, а также угощали всех блинами с чаем.

На праздник приехали жители со всего Богородского округа. К вечеру в Центральном парке собралось очень много людей. Там работала карусель-матрешка, проводились русские народные забавы. Кульминацией праздника стало огненное шоу и сожжение чучела Масленицы.

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«Каждый год встречаем Масленицу в парке всей семьей. Мне больше всего нравится соревнование между мужчинами, которые лезут за лентой. Сам не участвую, но наблюдать интересно», — поделился житель Ногинска Ярослав Евтеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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