Концерт и мастер-классы. Фестиваль «В будущее без границ» для особенных детей прошел в Ивантеевке

Девятый региональный фестиваль «В будущее без границ» прошел в подмосковной Ивантеевке. Детей с особенностями развития познакомили с культурами разных национальностей, провели для них мастер-классы по рисованию и устроили праздничный концерт. В этот раз фестиваль был посвящен дружбе народов.

Музыка разных национальностей, костюмы, фейерверк красок. Кто-то танцевал, кто-то устроил фотосессию, а кто-то читал стихотворения о своей исторической родине.

Кроме духовной пищи, были и вкусные угощения. Русские пирожки, белорусские растягаи, а еще пастила, сыры, бастурма, долма. Каждая команда приготовила свой незабываемый стол.

«У нас все яркое, вкусное, солнечное. Видите, какие фрукты, выпечка, вертуны национальные, виноград молдавский и все остальное из Молдавии», — сказала Виктория Афанасьева, участница фестиваля.

Организаторы постарались сделать так, чтобы каждый нашел занятие по душе. Для любителей творчества устроили сразу несколько мастер-классов. Например, по рисованию. Маленькая Вера в окружении братьев и сестер старательно разукрашивает национальные костюмы. Многодетная семья Дядюн уже не в первый раз участвует в фестивале.

«Это взаимоотношения. Это дружба между всеми детьми. Это любовь. Здесь все в одном», — сказала Марина Дядюн, многодетная мама.

Источник фото: телеканал «360»

А в малом зале ДК «Юбилейный», под вспышки фотоаппаратов и аплодисменты награждают самых творческих детей. Среди участников — 15-ти летний Максим Панов. Треть своей жизни он занимается вокалом. Девиз фестиваля — «В будущее без границ», и Максим приехал сюда, чтобы на своем примере показать — это возможно.

Нынешний фестиваль — девятый по счету. Он проходит несколько раз в году. Впервые состоялся в 2016-м. С каждым разом праздник становится все масштабнее. В этот раз в Ивантеевку съехались почти тысяча человек со всей Московской области.

«Фестиваль растет, развивается, приобретает новые формы. Это, в первую очередь, место общения для всех, кто сталкивается с непростой историей особенных детишек. Это возможность мамам и папам вместе провести время со своими детьми, поговорить, обменяться опытом», — сказала Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Ассоциация родителей детей инвалидов Подмосковья не только организовывает фестиваль, но и помогает мамам и папам решать трудности, с которыми они сталкиваются. Это касается лекарств, пособий, а также инклюзивного образования и доступной среды.

Детский праздник завершился концертом. Темой стала дружба народов. На сцене выступили инклюзивные коллективы детей и взрослых, которые показали всем гостям фестиваля — без границ возможно не только будущее, но и настоящее.