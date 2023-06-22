Подмосковье 22 июня 2023, 17:04 Концерт и кинопоказ ко Дню памяти и скорби провели в школе № 6 в Лобне

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Мероприятия ко Дню памяти и скорби прошли школе № 6 имени Сахнова в Лобне. Ученики организовали концерт и кинопоказ для жители округа, сотрудников администрации, ветеранов, участников СВО и их семей.

Почетным гостем мероприятия стала Тамара Михайловна Сахнова. Школа № 6 носит имя ее сына — подполковника ФСБ Вячеслава Сахнова, погибшего при исполнении воинского долга в Дагестане в 2008 году.

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В актовом зале показали короткометражный фильм «День начала войны». А после на сцене выступили артисты детско-юношеского центра «Созвездие», а сольные исполнители спели песни военных лет.

«День памяти и скорби — важная дата практически для каждой семьи. Мы обязаны передавать знания о подвиге победителей новым поколения. Хранить и оберегать нашу историю от попыток переписать ее», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

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