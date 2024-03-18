Подмосковье 18 марта 2024, 17:10 Концерт и флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошли в Балашихе ИА «Большая Балашиха»

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Десятилетие воссоединения Крыма с Россией отметили концертом и флешмобом в Балашихе. На площади у Ледового дворца развернули два флага с государственной символикой, площадь каждого почти 200 квадратных метров.

На праздничном концерте выступили военнослужащие дивизии имени Дзержинского. Поддержать крымчан и отметить праздник к ледовому дворцу пришли сотни жителей округа. Среди них была и Ольга Фрундина, которая 10 лет назад переехала в Балашиху из Луганска.

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«Сегодняшняя дата — это значимое событие: присоединение к огромной стране, к стране возможностей», — отметила Ольга.

Телеканал «360»

Решение о воссоединении с Россией на референдуме поддержало 95% жителей Крыма и Севастополя. Договор о воссоединении подписали в Кремле 18 марта 2014 года. По случаю этого юбилея масштабные торжества проходят по всей стране.

«Это территории, которые исторически входили в состав нашей родины. Десять лет назад жители Крыма сделали свой выбор, как и сегодня свой выбор сделали жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсона и Запорожья», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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