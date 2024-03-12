Подмосковье 12 марта 2024, 08:59 Концерт и дефиле театра моды провели в парке усадьбы Кривякино под Воскресенском Медиасток.рф

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Праздничную программу к 8 Марта провели в усадьбе Кривякино под Воскресенском. Жительниц округа ждали аниматоры, концертная программа, модное дефиле, тематическая фотозона и мимозы в подарок.

Гости праздника с угощались горячим чаем из самовара и ягодным пуншем, который бесплатно раздавали в центральном кафе.

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На праздник в парк приходили целыми семьями. Самых маленьких гостей развлекали играми и викторинами.

В павильоне у фонтанов работал театр моды «Элегантный возраст». Показ провела стилист Наталья Гуляева, у каждой модели был свой неповторимый образ.

«Практически каждый выходные гуляем здесь, очень рады, что у нас такой парк. Замечательный праздник, можно чай попить и детям развлечений много. Мы очень довольны, всегда поддерживаем нашу усадьбу», — поделилась жительница Воскресенска Наталья Богомазова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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