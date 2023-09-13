Подмосковье 13 сентября 2023, 12:07 Концерт группы «Наши» пройдет в Подольске 16 сентября

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Концерт группы «Наши» состоится в ДК «Октябрь» в Подольске 16 сентября. Он пройдет в рамках тура «Своих не бросаем» по городам России. Лидер группы — представитель центрального штаба «Народный фронт» и телеведущий Руслан Осташко.

В рамках тура группа проведет концерты в разных городах России. Там прозвучат самые популярные песни, которые исполнялись на мероприятиях «Народного фронта», на Дне города в Луганске и на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила» в Донбассе.

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«Пацаны, которые уже внесли вклад в нашу будущую победу, достойны не только внимания, но и уважения, почестей. Они особые люди России», — сказал депутат Госдумы Николай Валуев.

Совместно с «Народным фронтом» группа открыла сбор «Своих не бросаем» в поддержку военнослужащих в зоне СВО. С его начала удалось собрать более 12 миллионов рублей.

Вход на концерт свободный. После его завершения пройдет фото- и автограф-сессия Руслана Осташко со зрителями.

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