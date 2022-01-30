Концерт духового оркестра в Щелкове перенесли на 13 февраля

Концерт Щелковского духового оркестра «А музыка звучит», который должен был состояться в Щелкове сегодня, перенесли на 13 февраля. Все купленные билеты остаются в силе. Об этом сообщили на странице Щелковского театра во «ВКонтакте».

Все билеты остаются действительными. Зрителям будут так же рады 13 февраля, начало концерта в 16:00. На концерте «А музыка звучит» духовой оркестр вместе с солистами исполнит музыкальные произведения и песни как русских, советских, так и зарубежных композиторов.

В Щелковском театре принесли извинения за доставленные неудобства. Концерт перенесли по независящим от них причинам. Вернуть билеты тоже можно. Но если кто-то не успел, их наверняка еще можно приобрести. В любом случае, необходимо обратиться в кассу театра. Туда можно позвонить по телефону 8 (926) 146-25-06.

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