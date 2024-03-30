Подмосковье 30 марта 2024, 12:27 Концерт духового оркестра «Юниор-бэнд» пройдет в Химках 7 апреля Администрация Химки г.о.

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Отчетный концерт духового оркестра «Юниор-бэнд» пройдет в Центральной детской школе искусств Химок 7 апреля. Начало мероприятия намечено на 17:00.

По словам муниципального депутата и директора Центральной детской школы искусств Инны Монастырской, концерт станет настоящим подарком для любителей духовой музыки и наполнит зрителей положительными эмоциями.

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В рамках этого выступления к оркестру присоединятся профессиональные музыканты, студенты высших учебных заведений и артисты известных коллективов, таких как Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

«Первое отделение концерта будет состоять из военно-патриотических песен отечественных композиторов, классиков и современников. В программу второго отделения будут включены оригинальные произведения для духового оркестра XX-XXI века, написанные преимущественно зарубежными композиторами», — добавила Инна Монастырская.

Детский духовой оркестр «Юниор-бэнд» был создан в 2012 году и активно развивается. Коллектив оркестра также принимает активное участие в реализации проекта губернатора Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

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