15 января 2024, 11:54
Концерт духовной музыки прошел в Главном храме ВС России в Подмосковье
Рождественский хоровой собор в третий раз прошел в главном храме Вооруженных сил России. Его участниками стали восемь православных и военных коллективов.
Коллективы подготовили программу из произведений христианской музыки и рождественских колядок. Гостями концерта стали участники специальной военной операции и прихожане главного храма Вооруженных сил.
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Напомним, впервые Рождественский хоровой собор прошел по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2022 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.
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