Концерт для выпускников девятых классов устроили в Звездном Городке

Девятиклассники школы имени Владимира Комарова в Звездном Городке получили первый аттестат.

На празднике, посвященном вручению ребятам первого государственного документа об основном общем образовании, присутствовали почетные гости, родители и учителя.

«Самые лучшие годы жизни — это учеба. Помните школу. Любите своих учителей, которые отдали часть своего сердца, часть своей души. Я желаю вам успехов и осуществить то, что вы наметили в перспективе», — обратился к выпускникам летчик-космонавт, герой России Валерий Корзун.

Директор школы им. В. М. Комарова Елена Афанасьева подчеркнула, что ребята окончили необычную школу.

«Где бы вы ни продолжили свою учебу, вы всегда будете помнить и должны помнить, что вы выпускники школы имени дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта В. М. Комарова. Вы всегда должны помнить, что наш Звездный Городок — это уникальное место. Это место, которое определено было геополитически на карте Московской области.

Всем выпускникам вручили аттестаты об основном общем образовании. 44 аттестата обычного образца и 13 аттестатов с отличием. Затем ребята представили большую концертную программу, поздравив своих любимых преподавателей и директора школы.

Глава городского округа Звездный городок Алексей Викторенко тоже поздравил ребят.

«Хотел поделиться неподдельной радостью. Наши ребята подставляют друг другу плечо. Они умеют работать в команде. Самое главное в жизни, как знают жители Звездного Городка, это экипаж и его слаженная работа. Вместе мы справимся с любой задачей», — сказал Викторенко.

Большинство девятиклассников продолжат учебу в школе. Но некоторые из них пойдут учиться в колледж.