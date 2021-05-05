Концерт во дворе устроили для ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска

В Воскресенске, во дворе, где живет ветеран Великой Отечественной войны, устроили концерт. Валентин Морозов встретил гостей в медалях и орденах и даже станцевал вальс под любимые песни военных лет.

В парадном кителе и с военной выправкой ветеран Великой Отечественной войны Валентин Морозов принял персональные поздравления. Концерт герою устроили прямо у подъезда дома. На фронт Валентин Морозов попал в 1943 году, сразу после учебки. В составе минометной роты освобождал Белоруссию, Литву и Латвию. Победу встретил под Ригой.

«Когда все приготовились выходить, на рубеж приходит командир полка и говорит: „Зачем вы так много оружия взяли, снаряжения?“ Все, говорит, война закончилась! девятого числа построили нас всех, поздравили и в обед по 100 грамм всем дали. Но в этот день с 8 на 9 всю ночь стрельба в воздух. В общем, очень много боеприпасов было израсходовано», — поделился воспоминаниями Валентин Морозов, ветеран Великой Отечественной войны.

Цветы и подарки ветерану вручил глава городского округа Воскресенск Артур Болотников. Поздравления Валентин Морозов принимал стоя. И, несмотря на возраст (а фронтовику уже 95 лет), закружился в победном вальсе.

В преддверии Дня Победы в Воскресенске персональные поздравления получат все ветераны Великой Отечественной войны. Их в городском округе — 24.