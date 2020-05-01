Концерт для ветерана. Фронтовую медсестру из Красногорска поздравили с юбилеем песнями и стихами

Фронтовая медсестра Зоя Васильевна Кузнецова из Красногорска отметила свое 95-летие. Молодежь округа поздравила ветерана с днем рождения и устроила ей концерт.

Источник фото: пресс-служба администрации Красногорска

С юбилеем ветерана поздравила и глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина. Она пожелала ей здоровья и пообещала прийти в гости после окончания пандемии.

«Вам сегодня 95, вы — большая молодец, и мы на вас все равняемся. Счастья вам, добра, крепкого здоровья. К сожалению, мы не можем вас сегодня крепко обнять, но когда закончится самоизоляция, я обязательно к вам приду пить чай», — сказала Эльмира Хаймурзина.

Зоя Васильевна Кузнецова родилась 1 мая 1925 года в деревне Анино Красногорского района. Во время войны Зоя Васильевна работала санитаркой, а потом медсестрой. Начала свой нелегкий путь она в 16 лет.

Спасала жизни солдатам на фронте в Германии, затем в Литве. Некоторых своих пациентов забыть не может до сих пор.

Источник фото: пресс-служба администрации Красногорска

Сейчас Зоя Васильевна живет в Красногорске. В честь ее 95-летия молодежь устроила целый концерт. Солисты шоу-театра «Максимум» исполнили «Тучи в Голубом» и «Мы желаем счастья Вам», а дети прочитали стихи.

От волонтерского штаба Красногорска ветеран получила в подарок продуктовый набор и копию Знамени Победы.

Зоя Васильевна поблагодарила за трогательное поздравление и пригласила всех в гости после снятия в Подмосковье режима самоизоляции.