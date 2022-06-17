Концерт для медиков и пациентов провели в филиале госпиталя Бурденко в Химках

В преддверии Дня медицинского работника на территории госпиталя наградили заслуженных врачей и медсестер.

Поздравить медиков и вручить им заслуженные награды приехали глава городского округа Дмитрий Волошин, депутат Московской областной думы Михаил Раев, заместитель главы городского округа Андрей Зайцев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов, главный врач ГАУЗ МО «Химкинская областная больница» и депутат Совета депутатов Владислав Мирзонов.

«От всей души поздравляю с наступающим Днем медицинского работника! Это праздник каждого, кто посвятил себя благородной миссии — лечить людей. Я искренне благодарю вас за доброту и отзывчивость, которую вы каждый день проявляется по отношению к своим пациентам. Ваш сложный и ответственный труд заслуживает уважения! Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго», — обратился Дмитрий Волошин к медикам.

В данный момент врачи военного госпиталя помогают военнослужащим, которые получили ранения в ходе специальной операции по освобождению Донбасса. В этом филиале проходят лечение бойцы российской армии. Здесь применяют самые современные реабилитационные практики.

Глава Химок навестил пациентов госпиталя и поблагодарил их за ратный труд. Он также пожелал военным скорейшего выздоровления и вручил цветы их женам.

В торжественной обстановке 30 медиков получили почетные грамоты и благодарственные письма от президента Российской Федерации, председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Источник фото: телеканал «360»

За добросовестный и самоотверженный труд пятеро медиков получили орден Пирогова, еще двое — медаль Луки Крымского.

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт прямо во дворе госпиталя. Свои хиты исполнили Олег Газманов и Ольга Серябкина. Несмотря на дождливую погоду, зрители танцевали и хором подпевали артистам.

«Для меня огромная честь — быть вместе с вами сегодня, поздравить всех медиков. Вы делаете великое дело! В свете того, что происходит специальная операция, у меня есть такие песни, которые я могу спеть, чтобы поддержать наших воинов», — сказал Олег Газманов.