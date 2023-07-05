Подмосковье 05 июля 2023, 08:41 Концерт для клуба «Активное долголетие» прошел в Мытищах ко Дню семьи, любви и верности

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Концерт ко Дню семьи, любви и верности прошел в Мытищах. Для участников клуба «Активное долголетие» выступил музыкант Евгений Бобков.

Автор более 70 песен, обладатель множества наград Евгений Бобков исполнил песни о любви, нежности и семье.

«Считаю, что семья — главный институт в нашей стране, это основа общества. Я только вернулся из зоны СВО, где пел для наших ребят песни о любви и песни военных лет. Они говорили, что музыка их вдохновляет и дает силы на новые подвиги», — рассказал Евгений.

Напомним, что «Активное долголетие» — проект губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его участниками могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

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