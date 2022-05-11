Концерт «День Победы. Моя история» прошел в Ногинске

Жителей Ногинска с 9 Мая приехали поздравить победительница телепроекта «Голос.Дети» Олеся Казаченко и финалистка шоу «Ты супер!» Вероника Калинцева. Концерт «День Победы. Моя история» состоялся в Центральном парке.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотелось бы вам пожелать в этот день и вообще во все праздники, во все дни этого года благополучия, счастья, здоровья, мирного чистого неба над головой», — обратилась к зрителям победительница телевизионного проекта «Голос.Дети» Олеся Казаченко.

Источник фото: телеканал «360»

Лейтмотивом представления стала история влюбленных, которые пронесли чувство через все невзгоды. На специальном экране транслировали кадры из фильмов и слайды старых писем военного времени.

Источник фото: телеканал «360»

Из проекта «Голос. Дети» в Центральном парке Ногинска также выступили София Фанта и Гена Перевердиев. В концерте-кульминации «День Победы. Моя история» приняли участие творческие коллективы и артисты Богородского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Глава округа Игорь Сухин поблагодарил зрителей за присутствие на концерте и поддержку юных артистов.

«Они отдают частичку себя, своей души, потому что очень любят нашу страну, любят вас, любят дело, которым они занимаются. Спасибо вам огромное», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 9 Мая возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине.