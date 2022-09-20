Произведения Чайковского и Рахманинова исполнят на концерте в библиотеке Красногорска | 360°

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Произведения Чайковского и Рахманинова исполнят на концерте в библиотеке Красногорска

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В Красногорской центральной библиотеке состоится масштабный концерт под названием «Два гения: Петр Чайковский и Сергей Рахманинов». Отмечается, что в мировом музыкальном искусстве творчество двух этих композиторов занимает особенное место.

У обоих авторов уникальные музыкальные произведения, которые могут поразить своей глубиной, яркостью и насыщенностью. На концерте будут звучать произведения для фортепиано, а также романсы обоих композиторов.

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Исполнять произведения прославленных авторов будут такие мастера, как лауреат международных конкурсов Ольга Антипова, Александра Романова, Руфат Низамов, Наталья Латифова. Ведущей концерта станет автор самого проекта Алла Антонова. Мероприятие начнется в четыре часа дня.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, где можно узнать обо всех интересных культурных событиях региона онлайн.

Красногорск

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