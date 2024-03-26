Подмосковье 26 марта 2024, 14:55 Концерт благотворительного фонда Владимира Спивакова прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В концертном зале детской школы искусств в Солнечногорске состоялся гала-концерт международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Его провели в рамках проекта «Настоящее будущего».

На мероприятии выступили стипендиаты фонда и учащиеся Солнечногорской, Сенежской и Меднелеевской детских школ искусств.

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Заместитель главы городского округа Николай Минаев выразил признательность за высокий уровень местных музыкальных школ и их вклад в развитие талантов молодых исполнителей, отметив значимость такого обмена опытом с московскими сверстниками.

Проект «Настоящее будущего» отмечает 30-летие фонда Владимира Спивакова, направленного на поддержку молодых талантов. Концерты проекта проходят не только в Подмосковье, но и в ведущих концертных залах Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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