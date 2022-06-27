Концерт «Без границ» в честь Дня молодежи провели в МГОУ

Праздничный концерт «Без границ» в честь Дня молодежи прошел в актовом зале Перловского корпуса Московского государственного областного университета.

«В День молодежи особенно приятно поздравить тех ребят, которые показали выдающиеся успехи в образовании, науке, общественной деятельности — сделали все, чтобы наш университет становился все лучше и лучше! Молодость — это время смелости и перспектив. Ставьте себе высокие цели и идите к ним день за днем. У вас все получится! С праздником!», — обратилась к студентам ректор МГОУ, профессор Елена Александровна Певцова.

Студентам МГОУ вручили благодарности за высокие достижения в образовательной и научно-исследовательской деятельности, за вклад в укрепление имиджа университета, организацию и проведение общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий.

Отметили также активную жизненную позицию многих студентов и их высокие результаты на спортивных соревнованиях. Благодарности получили также молодые люди за творческий подход и организацию университетских мероприятий.

Студентка факультета физической культуры Ярослава Чашина получила стипендию ректора за высокие показатели в успеваемости и активное участие в жизни университета.

Участники творческого студенческого объединения MGOU ACTIVE представили музыкальные, танцевальные и поэтические номера. Свой вклад в атмосферу вечера внесла и зажигательная сборная команда КВН МГОУ «ТугеZa».