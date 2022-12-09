Подмосковье 09 декабря 2022, 23:09 Концерт ансамбля песни и танца «Донбасс» прошел в Звездном городке Викимедиа

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Концертную программу ко Дню Героя Отечества представили на сцене Дома космонавтов в Звездном городке. Для зрителей выступил ансамбль песни и танца «Донбасс», который отмечает 85-летие.

Празднует в этом году юбилей и сам Дом космонавтов, ему исполнилось 55 лет. Концертную программу поэтому назвали «Два юбилея — Мы вместе».

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«Мы принципиально в этом году не праздновали свое 55-летие, не устраивали каких-то пышных торжеств. Но решили, что в связи с приездом ансамбля „Донбасс“ совместим эти два прекрасных юбилея в таком патриотическом, познавательном концерте», — отметил директор Дома космонавтов в Звездном городке Андрей Кривоносов.

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Визитной карточкой ансамбля является номер «Донбасские парни». Он характеризует работу шахтеров и промышленность Донецкой республики. Танец символичен для коллектива — 85 лет назад ансамбль появился в Донецке, назывался «Шахтерский» и всегда прославлял мирный труд.

«Уникальность любого коллектива, что он хранит свои традиции. Коллективу ни много, ни мало — 85 лет, юбилей. В этом и есть уникальность коллектива. Мы храним, передаем из поколения в поколение, молодежь воспитываем в этом же духе», — сказала солистка ансамбля песни и танца «Донбасс» Виктория Струкова.

В Доме космонавтов коллектив выступил с полуторачасовой программой. В программе были самые лучшие номера.

Также на сцене выступили и коллективы Звездного городка.

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