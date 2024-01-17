Подмосковье 17 января 2024, 17:44 Концерт академического хора «Новогодняя фантазия» прошел в Лобне пресс-служба администрации г.о. Лобня

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В Лобне состоялся праздничный концерт. Для зрителей выступил академический хор дома культуры «Луговая».

пресс-служба администрации г.о. Лобня

В зале дома культуры «Луговая» прошла большая концертная программа «Новогодняя фантазия». На сцене культурного учреждения для зрителей выступил хор, которым руководит почетный работник культуры Андрей Рязанцев. Программу праздника подготовила опытный концертмейстер Татьяна Рязанцева.

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Артисты исполнили для зрителей народные песни и композиции наших дней. Кроме того, со сцены прозвучали знаменитые произведения русской и зарубежной классики, а также духовая музыка.

Напомним, что дом культуры «Луговая» находится по адресу: Лобня, Научный городок, 1Б.

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