Подмосковье 12 февраля 2024, 15:52 Концепцию строительства нового автовокзала в Кубинке представили главе округа Андрею Иванову пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Глава Одинцова Андрей Иванов встретился с инициативными жителями Кубинки. Темой для обсуждения стало размещение автовокзала с благоустройством прилегающей территории у остановки общественного транспорта «Станция Кубинка».

пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Основные изменения коснутся организации движения автотранспорта на площади. Будут созданы островки безопасности, пешеходные переходы, а также установят навесы над зонами ожидания. Реализация проекта назначена на 2024 год.

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Андрей Иванов также уделил внимание нормативному состоянию подъездов жилых домов в Кубинке. Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства провели мониторинг. В ходе проверки выявили, что практически все подъезды требуют ремонта. Большинство из них находятся в ведении управляющей компании «Ремжилсервис». Глава муниципалитета поручил управляющей компании в кратчайшие сроки привести подъезды в порядок.

«Очевидно, что это следствие плохо выполненных ранее работ. Есть текущее обслуживание, которым необходимо заниматься постоянно. Не надо ждать, пока на объект придет Фонд капитального ремонта или мы со своей программой по ремонту подъездов. Сейчас речь идет не о сложных, трудоемких работах — например, замене фасадов или кровли. Если ситуация не изменится, то надо ставить вопрос о смене управляющей компании. Мы готовы оказать помощь в проведении общего собрания», — подчеркнул Андрей Иванов.

Была поднята на обсуждение тема вывоза мусора. Жители выразили беспокойство из-за завоза отходов на территорию заброшенной военной части. Глава округа пояснил, что это временная мера из-за нехватки мусоровозов и обещал убрать мусор после возвращения дополнительных машин.

Обсудили тему размещения пункта сбора вторичного сырья и состояние подъездов жилых домов, требующих ремонта. Была выдвинута идея модернизации стадиона на территории школы № 1 в Кубинке, которую предложили реализовать поэтапно.

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