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    14 сентября 2020, 08:50

    Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года утвердили в Подмосковье

    Андрей Иванов

    Власти Московской области приняли концепцию подготовки спортивного резерва в регионе до 2025 года. Документ позволит воспитать в регионе спортсменов самого высокого уровня. Концепцию опубликовал сайт правительства Подмосковья.
    Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года утвердили в Подмосковье

    В документе написано, что концепция позволит организовать работу по выявлению талантливых спортсменов по-новому, внедрить современные формы тренировочного процесса, улучшить материально-техническую базу организаций спортивной подготовки.

    «Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации», — говорится в концепции.

    В регионе сформируют квалифицированный тренерский состав и организуют качественное научное, медицинское и антидопинговое сопровождение подмосковного спорта.

    Сейчас подготовкой спортивного резерва в Московской области занимаются более 200 организаций и 3,4 тысячи тренеров.

    Новости SMI.FM