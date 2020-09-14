Концепцию подготовки спортивного резерва до 2025 года утвердили в Подмосковье

В документе написано, что концепция позволит организовать работу по выявлению талантливых спортсменов по-новому, внедрить современные формы тренировочного процесса, улучшить материально-техническую базу организаций спортивной подготовки.

«Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской области и Российской Федерации», — говорится в концепции.

В регионе сформируют квалифицированный тренерский состав и организуют качественное научное, медицинское и антидопинговое сопровождение подмосковного спорта.

Сейчас подготовкой спортивного резерва в Московской области занимаются более 200 организаций и 3,4 тысячи тренеров.