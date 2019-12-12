Город, комфортный для каждого. Концепцию озеленения Реутова представили жителям

Дизайнеры и архитекторы разработали концепцию озеленения Реутова. Власти городского округа обсудили ее с жителями муниципалитата. «Зеленый каркас Реутова» включает в себя создание новых парковых зон и благоустройство существующих. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Разработки по развитию зеленых зон Реутова предложили дизайнеры и архитекторы одной из ведущей творческих групп — лаборатории Московской Архитектурной Школы МАРШ лаб, по проектам которой уже реализованы 19 общественных пространств в различных городах России. В основу разработок легли планы по созданию новых зеленых зон и благоустройству существующих рекреационных территорий.

Жители Реутова активно включились в процесс проектирования и пришли на встречу со своими проектами озеленения территорий дворов и придомовых территорий.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Представительница жильцов многоквартирного дома Валентина Петрова заметила, что люди рады, что в Реутове ежегодно высаживаются тысячи новых деревьев и кустарников. В муниципалитете завершено благоустройство некогда заброшенной территории рядом с Фабричным прудом, превратившейся в современный парк. «Однако предлагаем довести работы по озеленению до каждого двора, до каждого подъезда», — высказалась Валентина Петрова.

Глава муниципального образования Станислав Каторов констатировал, что Реутов — один из самых густонаселенных городов Подмосковья, и именно поэтому среди пожеланий местных жителей на первое место выходят предложения по его озеленению.

«В рамках разработки проекта «зеленого каркаса» города мы учли не только развитие зеленых зон, но и запланировали применение опережающих технологий. Например, в будущем стратегия развития Реутова обеспечит снижение нагрузки на экологию за счет массового внедрения электромобилей», — заявил Станислав Каторов.

По словам главы Реутова, для этого уже сейчас создается сеть специальных зарядных станций. В 2019 году в городском округе установлено шесть «умных» мачт городского освещения, в которые вмонтированы станции зарядки для электромобилей.

Преображением Реутова займется известный архитектор из Франции - Концепцию общественного пространства наукограда хочет разработать Жан-Мишель Вильмотт Подробнее

Станислав Каторов отметил, что прием предложений от жителей продолжается на специальный адрес green@reutov.net, помимо этого работают соответствующие группы «Зеленого Реутова» в социальных сетях.

«Все предложения и наработки будут учтены при формировании окончательного варианта концепции развития городского округа. Вместе с нашими жителями мы сделаем наш Реутов современным, зеленым и комфортным для жизни каждого», — пообещал глава городского округа.