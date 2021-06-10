Концепцию нового туристско-рекреационного кластера разработали в Подмосковье

АСИ разработало концепцию создания и развития туристско-рекреационного кластера «Звенигородский вектор». В декабре 2020 года правительство Подмосковья и Агентство стратегических инициатив договорились совместно развивать ТРК в Одинцовском городском округе.

Источник фото: asi.ru

Концепцию создали АСИ и правительство Московской области при участии экспертов, включая специалистов архитектурного бюро «Простор» и представителей общественных организаций. Территория будущего кластера не только исторический и культурный центр, но и ближайший к Москве источник чистого воздуха и главный экологический буфер столицы.

У проекта большой туристический потенциал, здесь гости региона смогут посетить Звенигород и Саввино-Сторожевский монастырь, погулять на набережных Москвы-реки и реки Сторожки, увидеть участок линии обороны Москвы 1941 года, где остались следы военно-полевых укреплений и места боев.

Как сообщают создатели проекта, всего здесь более 140 объектов показа для туристов, включая особо охраняемую природную территорию «Масловская лесная дача» и систему каскадных прудов усадьбы Степановское.

Проект «Звенигородский вектор» был представлен на всероссийском конкурсе, который проходил в 2020 году в регионах в рамках «Local ID. Развитие экологического туризма». Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отдельно отметил проект ТРК как единственную территорию в Подмосковье, которая еще не застроена и может быть сохранена как зелено-водный каркас Московской области.

В первоочередную зону развития кластера вошла территория площадью свыше 20 тысяч гектаров. В ее границах расположены ключевые природные объекты и ландшафты ТРК: долина Москвы-реки, долина реки Сторожки, включая Саввино-Сторожевский монастырь, ООПТ «Масловская лесная дача» и территория с парком усадьбы Степановское.

При создании проекта будут сохранены более 100 археологических находок, в том числе каменного и бронзового веков, обустроены экомаршруты с возможностью проведения просветительских мероприятий. Также будут разработаны новые паспорта ООПТ с функциональным зонированием и установкой буферных зон с разными режимами посещения.

Отправной точкой создания туристской инфраструктуры ТРК станет маршрут, проходящий через участок долины Москвы-реки и кластер «Масловская лесная дача» в границах первой очереди развития кластера по известным с XV века дорогам: Царской дороги из Москвы в Звенигород и Митрополичьей дороги из Аксиньина в Дмитровское.

В следующем году будет обустроена сеть экологических и культурно-познавательных маршрутов, зон отдыха на базе ООПТ и прилегающих территорий.