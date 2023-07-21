Подмосковье 21 июля 2023, 13:24 Концепция обновленного парка «Взлет» в Домодедове будет связана с небом — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о концепции обновленного парка «Взлет» в Домодедове

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В субботу, 22 июля, в Домодедове после благоустройства торжественно откроют парк «Взлет». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, каким будет обновленное место отдыха для горожан.

«Здесь взлетают и садятся самолеты, аэропорт Домодедово недалеко. Это и сам микрорайон Авиационный, который прилегает к парку. Очень много жителей работают в этой отрасли: кто-то — пилот, кто-то — в сфере обслуживания. Поэтому концепция парка связана больше с небом, с полетами», — рассказал Андрей Воробьев.

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Благоустройство парка «Взлет» началось в прошлом году. За это время здесь создали полноценную зону отдыха для жителей разного возраста. Помимо самого парка, обновили и стадион, создали дополнительные площадки для занятий спортом.

Для жителей и гостей региона здесь также сделали удобную сеть дорожек и тропинок, площадки для детей, уличные тренажеры для тренировок, зоны спокойного отдыха. Есть возможность поиграть в волейбол, баскетбол, теннис и футбол. Общая площадь благоустройства составила около 35 гектаров.