Подмосковье 09 июня 2023, 19:14 «Концентрация интеллекта и прогресса». Воробьев отметил роль наукоградов в жизни Подмосковья Губернатор Воробьев: наукограды Подмосковья — концентрация интеллекта и новаторства

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем наукоградов всех, кто занимается развитием этим уникальных территорий. Обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Королев, Дубна, Реутов, Протвино, Пущино, Черноголовка, Жуковский, Фрязино. Каждый город — это концентрация интеллекта и новаторства, прогресса и высоких компетенций в стратегических направлениях», — подчеркнул глава Подмосковья.

Воробьев обратил внимание, что в наукоградах Московской области сосредоточены авторитетные научные школы, исследовательские центры и предприятия с уникальной инфраструктурой. В качестве примера он привел установку NICA в Дубне, которую запустят в этом году, и синхротрон-лазер, который планируют создать вместе с Курчатовским институтом в Протвине.

«Спасибо нашим ученым, инженерам, всем сотрудникам смежных отраслей и жителям наукоградов — вы всегда в поиске нового, открыты переменам. Мы тоже стараемся помогать, чтобы наука двигалась вперед, и качество жизни не отставало», — добавил губернатор.

По словам Воробьева, во многих территориях есть запрос на современное жилье, модернизацию коммунального хозяйства и работы по благоустройству. Именно для этого формируется Большой Серпухов — крупнейший наукоград России, указал глава Московской области.

«Постараемся, чтобы все наши наукограды становились комфортнее, уютнее и красивее», — заключил он.