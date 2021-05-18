Контрольные работы напишут почти 77 тысяч выпускников девятых классов школ Подмосковья

В подмосковных школах с 18 по 21 мая пройдут контрольные работы для девятиклассников. Их проводят в этом году вместо экзаменов. Работы напишут почти 77 тысяч ребят. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«С 18 по 21 мая выпускники девятых классов пишут контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору. Участие в них примут почти 77 тысяч подмосковных школьников», — уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что основной государственный экзамен по выбранным предметам отменили. Вместо экзаменов в школах проводят контрольные работы.

«Уже сегодня почти 20 тысяч ребят написали работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ, завтра пройдут испытания для тех, кто выбрал физику и историю, 20 мая ребята сдадут обществознание и химию, а 21 мая — географию и иностранные языки», — отметила Каклюгина.

Она рассказала, что ребята смогут узнать результаты в течение 10 дней после сдачи работ. Школьники пишут контрольные в своих учебных заведениях.