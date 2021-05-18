facebook_pixel
    18 мая 2021, 21:19

    Контрольные работы напишут почти 77 тысяч выпускников девятых классов школ Подмосковья

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    В подмосковных школах с 18 по 21 мая пройдут контрольные работы для девятиклассников. Их проводят в этом году вместо экзаменов. Работы напишут почти 77 тысяч ребят. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

    Контрольные работы напишут почти 77 тысяч выпускников девятых классов школ Подмосковья

    «С 18 по 21 мая выпускники девятых классов пишут контрольные работы по одному из учебных предметов по своему выбору. Участие в них примут почти 77 тысяч подмосковных школьников», — уточнила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

    Она уточнила, что основной государственный экзамен по выбранным предметам отменили. Вместо экзаменов в школах проводят контрольные работы.

    «Уже сегодня почти 20 тысяч ребят написали работы по биологии, литературе, информатике и ИКТ, завтра пройдут испытания для тех, кто выбрал физику и историю, 20 мая ребята сдадут обществознание и химию, а 21 мая — географию и иностранные языки», — отметила Каклюгина.

    Она рассказала, что ребята смогут узнать результаты в течение 10 дней после сдачи работ. Школьники пишут контрольные в своих учебных заведениях.