Подмосковье 12 февраля 2024, 13:59 Контрольные органы Подмосковья провели свыше тысячи профилактических мероприятий в январе Главгосстройнадзор МО

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Свыше 1,2 тысячи профилактических мероприятий провели в Подмосковье в январе. Такие мероприятия помогают предотвратить возможные нарушения и снизить административную нагрузку на бизнес.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, за месяц в регионе вынесли более тысячи предостережений, из которых 539 касались работы такси. Также состоялось 145 профвизитов на стройки, а Минэкологии провело 22 телефонные консультации.

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Подать заявку на профилактический визит или консультирование можно на «Госуслугах».

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