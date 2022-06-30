Контрольную нагрузку на поставщиков ресурсов снизили в Подмосковье

Комитет по ценам и тарифам не будет проводить проверки на теплосетях и водоканалах Подмосковья в 2022 году. Это коснется плановых и внеплановых мероприятий. Мера поможет снизить административную нагрузку на бизнес.

Мораторий коснется регулируемых организаций: теплосетей, водоканалов и крупных поставщиков ресурсов. Комитет по тарифам и ценам предложит вместо проверок профилактические визиты, во время которых специалисты расскажут об обязательных требованиях к ресурсоснабжающим организациям. Таких визитов в этом году провели уже 18. Кроме этого, комитет запустил сервис «Консультирование», который доступен на сайте ведомства и портале госуслуг.