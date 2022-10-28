Контролировать содержание территорий в Московской области начнут с помощью коптера | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 04:08 Контролировать содержание территорий в Московской области начнут с помощью коптера ГУСТ Московской области начал тестирование квадрокоптеров при инспекции территорий Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области теперь будет проводить контроль в регионе не только с помощью инспекторов и искусственного интеллекта, но и с использованием беспилотной аппаратуры.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова рассказала, что летом специалисты с коллегами из Минэкологии выслеживали автомобили, которые оставляли строительные отходы в неположенных местах, и устраивали «засады» для нарушителей.

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«Однозначно, гораздо проще следить за фактами сброса с воздуха, поэтому мы решили в тестовом режиме обзавестись соответствующей техникой», — отметила Аипова.

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По ее словам, весь сезон специалисты будут с помощью квадрокоптера инспектировать территории. Такой аппарат быстрее и мобильнее автомобиля, а также может за короткое время облететь сразу несколько дворов.

В летний период квадрокоптер подключат к поискам незаконной перевозки и складированию отходов, пояснила Аипова.

Все выявленные дефекты попадут в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ. Их в автоматическом режиме направят ответственным организациям.

Все самые важные и актуальные новости по работе главного управления содержания территорий Московской области можно узнать на официальном сайте ведомства, а также на странице во «ВКонтакте» и в Telegram-канале.