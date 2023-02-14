Подмосковье 14 февраля 2023, 11:40 Контроль за устранением последствий снегопада усилили в Подмосковье

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья усилили контроль за устранением последствий снегопада. За двое суток в Московской области выпало большое количество осадков, а высота сугробов достигла 30 сантиметров.

«Согласно данным, которые мы получили за минувшие выходные и первый рабочий день этой недели, далеко не во всех муниципалитетах Московской области коммунальные организации отреагировали на изменения погоды», — сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Активнее других задачи по расчистке дорог и тротуаров выполнили в Серебряных Прудах, Химках, Лыткарине, Электрогорске, Щелкове, Одинцове, Ленинском округе и Люберцах.

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Министр отметила, что работы должны выполняться в соответствии с регламентом: на обработку противогололедными реагентами отводится два часа после завершения снегопада, а на уборку снега — не более 12 часов. При этом вывезти снег коммунальные службы должны в течение пяти дней.

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