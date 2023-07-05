Подмосковье 05 июля 2023, 11:01 Контроль за уборкой мусора на дорогах усилили в Химках

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Контроль за уборкой мусора на автодорогах усилили в Химках. Для этих работ привлекли более 200 человек и 60 комбинированных дорожных и вакуумных подметально-уборочных машин.

Ежедневно коммунальные службы собирают и вывозят более 50 кубометров мусора. Они обслуживают 478 километров дорог и 297 остановок.

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Химкинский депутат Владимир Суслов напомнил, что за сброс мусора в неположенном месте штраф составляет до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. При повторном нарушении это уже до 30 тысяч рублей для граждан и до 100 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства для организаций.

«Уважаемые жители, если вы стали свидетелем несанкционированного сброса отходов в неположенном месте, сфотографируйте это на телефон с номером автомобиля и направьте материалы в администрацию города или в полицию», — добавил депутат.

Содержание дорог и обочин стало одной из главных тем еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов.

«Мы стараемся ставить централизованные контейнерные площадки, ввели электронный талон для перевозчиков строительного мусора, устанавливаем камеры для контроля. Необходимо эту работу продолжать, чтобы наши дороги оставляли приятное впечатление, чтобы люди не выбрасывали отходы куда попало. Особое внимание нам необходимо уделить дачным поселкам и СНТ. Летом нагрузка на этих территориях традиционно растет. Обращает на себя внимание мусор на обочине. Мы видим большое количество жалоб по этому поводу», — сказал глава региона.

Напомним, для борьбы с незаконными навалами мусора работают фотоловушки.

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