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    16 июня 2021, 11:11

    Контроль за состоянием ж/д станций усилили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Состояние железнодорожных станций и порядок на них взяли под постоянный контроль в Подмосковье. Регион создал специальную рабочую группу — каждую неделю сотрудники областного Минтранса будут рассматривать жалобы жителей и причины повторных обращений.

    Контроль за состоянием ж/д станций усилили в Подмосковье

    С начала года на качество и содержание платформ поступило свыше двух тысяч жалоб. Из них около 350 были повторными.

    Как рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова, рабочая группа поможет оперативнее реагировать на замечания со стороны жителей.

    Все железнодорожные объекты на территории Подмосковья оцифровали в системе контроля и планирования дорожной инфраструктуры. И за каждым закрепили ответственного

    Анна Кротова.

    В сложных случаях на место будет приезжать выездная бригада. Для устранения различных видов нарушений установили свои сроки.

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    Если исполнитель не выполнит предписания инспекторов, его смогут привлечь к административной ответственности.

    «Мы заинтересованы в комфорте и удобстве всей транспортной инфраструктуры для жителей и гостей Подмосковья», — сказала Кротова.

    Благодаря такому подходу за месяц региону удалось сократить фактические сроки исполнения работ и улучшить содержание инфраструктуры. Удовлетворенность жителей на проверенные работы увеличилась почти вдвое.

    За последние два года отремонтировали восемь станций, а еще семь обновят к концу этого года. Благоустроят и территории у 11 платформ МЦД.