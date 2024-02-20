Подмосковье 20 февраля 2024, 16:59 Контроль за соблюдением правил парковки усилили в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Временно исполняющая полномочия главы Лобни Анна Кротова объявила о начале активной работы по борьбе с нарушениями правил парковки в городе. Неправильно припаркованные авто штрафуют и эвакуируют.

С седьмого февраля в Лобне усилен контроль за соблюдением правил парковки.

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«В городе работает эвакуатор. В ближайшее время ожидаем еще два. Неправильно припаркованные машины теперь убираем с помощью техники», — отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

По словам ВРИП главы округа, на первом этапе автомобили будут не штрафоваться, а перемещаться в другие места для предотвращения создания препятствий. Однако за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 1500 рублей согласно статье 12.16.4 КоАП Московской области. Власти рассматривают возможность увеличения размера штрафов для усиления дисциплинирующего эффекта.

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