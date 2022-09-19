Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье

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С наступлением осени подразделения МинЖКХ региона перешли на усиленный режим. Так, ведомства будут тщательней контролировать соблюдение техники безопасности на объектах капитального ремонта в Подмосковье.

Как отметили в министерстве, от соблюдения правил безопасности зависят не только жизни и безопасность работников, но и жителей. Поэтому все конструкции, которые созвонятся во время работ, будут укреплять сильнее.

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«Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, школ, поликлиник и других важных для региона объектов — здесь каждая из работ проходит под пристальным контролем экспертов строительного контроля», — отметил глава министерства Антон Велиховский.

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Контроль проводят эксперты технадзора. Во время рейдов они используют специальное оборудование и тест-системы. Особенно тщательно инспекторы проверяют качество материалов и условия их хранения, особенно взрывоопасных веществ. Также внимание уделяют закрытию теплового контура, которое важно произвести вовремя, до наступления холодов, и использованию работниками средств защиты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что возможность арендовать землю не выходя из дома появилась в Подмосковье. По его словам, с помощью «Госключа» можно онлайн сменить оператора сотовой связи, заключить договор с вузом на платное обучение, продать или купить автомобиль.

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