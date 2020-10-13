Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево следить за соблюдением масочного режима будут почти 200 волонтеров. Меры по усилению контроля предпринимают для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции на территории аэропорта. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ежедневно дежурить в аэропорту Шереметьево будут почти 200 добровольцев. Они будут напоминать пассажирам надевать маски.

«Большинство пассажиров носят маски, но, к сожалению, не все их надевают. У некоторых пассажиров средства индивидуальной защиты находятся в кармане или на подбородке. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева необходимо обеспечить ношение масок всеми пассажирами без исключения. К контролю за соблюдением масочного режим в аэропорту Шереметьево подключат 200 волонтеров, которые будут напоминать и указывать пассажирам на неукоснительное ношение средств индивидуальной защиты», — уточнил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Он добавил, что добровольцы будут работать в зонах прилета и вылета. Их работу обеспечат подмосковные округа вместе с аэропортом. Помимо этого, о необходимости носить средства индивидуальной защиты будут напоминать и сотрудники Шереметьево.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что в каждом зале дежурить будут минимум три добровольца. Волонтеры будут трудиться в несколько смен. У них пассажиры смогут узнать всю необходимую информацию.

Купить маски посетители аэропорта могут в аптеках или вендинговых автоматах, которые расположены в каждом терминале.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В терминалах B, D и E все пассажиры, прибывшие из-за границы, с 20 июля могут сделать экспресс-тест на COVID-19. Количество стоек регистрации на сдачу тестов увеличили с двух до 17 из-за увеличения спроса. Очередей больше не будет, пройти диагностику можно будет в течение 25 минут.

«Учитывая большой спрос на услугу экспресс-диагностики на COVID-19, администрация аэропорта Шереметьево приняла ряд мер, позволяющих исключить длительное пребывание пассажиров в очереди вблизи пунктов регистрации и здравпунктов. В аэропорту было открыто четыре круглосуточных пункта тестирования на COVID-19. Успешно реализована возможность регистрации и оплаты услуги в режиме онлайн», — рассказал заместитель генерального директора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов АО «МАШ» Дмитрий Кайгородов.

С апреля в аэропорту усилили дезинфекцию всех помещений и частоту проведения влажной уборки.