Контроль за соблюдением масочного режима усилят в Шереметьево
Ежедневно дежурить в аэропорту Шереметьево будут почти 200 добровольцев. Они будут напоминать пассажирам надевать маски.
«Большинство пассажиров носят маски, но, к сожалению, не все их надевают. У некоторых пассажиров средства индивидуальной защиты находятся в кармане или на подбородке. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева необходимо обеспечить ношение масок всеми пассажирами без исключения. К контролю за соблюдением масочного режим в аэропорту Шереметьево подключат 200 волонтеров, которые будут напоминать и указывать пассажирам на неукоснительное ношение средств индивидуальной защиты», — уточнил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.
Он добавил, что добровольцы будут работать в зонах прилета и вылета. Их работу обеспечат подмосковные округа вместе с аэропортом. Помимо этого, о необходимости носить средства индивидуальной защиты будут напоминать и сотрудники Шереметьево.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин подчеркнул, что в каждом зале дежурить будут минимум три добровольца. Волонтеры будут трудиться в несколько смен. У них пассажиры смогут узнать всю необходимую информацию.
Купить маски посетители аэропорта могут в аптеках или вендинговых автоматах, которые расположены в каждом терминале.
В терминалах B, D и E все пассажиры, прибывшие из-за границы, с 20 июля могут сделать экспресс-тест на COVID-19. Количество стоек регистрации на сдачу тестов увеличили с двух до 17 из-за увеличения спроса. Очередей больше не будет, пройти диагностику можно будет в течение 25 минут.
«Учитывая большой спрос на услугу экспресс-диагностики на COVID-19, администрация аэропорта Шереметьево приняла ряд мер, позволяющих исключить длительное пребывание пассажиров в очереди вблизи пунктов регистрации и здравпунктов. В аэропорту было открыто четыре круглосуточных пункта тестирования на COVID-19. Успешно реализована возможность регистрации и оплаты услуги в режиме онлайн», — рассказал заместитель генерального директора по управлению аэровокзальными комплексами и обслуживанию литерных рейсов АО «МАШ» Дмитрий Кайгородов.
С апреля в аэропорту усилили дезинфекцию всех помещений и частоту проведения влажной уборки.