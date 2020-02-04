Контроль за рекультивацией «Царева» усилят. Встречи с инициативной группой будут еженедельными

Полигон «Царево» в Пушкинском городском округе закрыли в октябре 2017 года. Сейчас на территории полным ходом идет рекультивация. Проверить, как проходят работы по превращению свалки в сад, приехала специальная комиссия.

Во главе комиссии Александр Коган — советник губернатора, в прошлом министр экологии Подмосковья. Задача сегодняшней встречи — понять, кто какой информацией владеет. Поскольку у инициативной группы остается много вопросов относительно актуального состояния полигона.

Судьба реки Чернички

Всего за время круглого стола было выявлено 16 вопросов, среди которых и состояние реки Чернички, которую загонят в специальный коллектор и пустят вокруг полигона, и предстоящая установка факелов для сжигания газа, и высота армогрунтовой стены. На часть вопросов все получили ответы прямо на месте.

Источник фото: телеканал «360»

«Если ее не будет, то полигон будет расползаться дальше, ее нужно сделать, чтобы накрыть его четырехслойным пирогом, чтобы герметично закрыть его от извержений свалочного газа и попадания туда влаги», — сказал Александр Коган, советник губернатора Московской области в ранге министра.

Поэтому сейчас на полигоне работает 30 единиц техники, которая аккуратно сдвигает и распределяет накопленный мусор по площади полигона. Чтобы уменьшить его высоту и тем самым обеспечить безопасность работ и жителей района.

На вершине полигона хорошо видно, как экскаватор загружает отходы в машину и спускает вниз. На данном этапе рекультивации должны сдвинуть с места один миллион тонн мусора, на данный момент сдвинули 200 000.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, жителей волнует главное: уложатся ли подрядные организации в бюджет и сделают ли все грамотно и четко? В итоге беседы было принято решение об усилении гражданского надзора.

«Отсутствие информации, оно, как правило, вызывает вопросы, люди, когда не знают ответов, напрягаются и переживают. Со следующей недели встречи с инициативной группой будут еженедельные, а я буду приезжать сюда раз в месяц», — сказал Михаил Перцев, глава Пушкинского г. о.

Рекультивацию завершат раньше срока

Каждую встречу с инициативной группой будут протоколировать и выдавать документы гражданам. Через два года на месте полигона появится небольшой холм с травой и деревьями. Рекультивацию планируют завершить раньше заявленных сроков и за рамки бюджета выходить не собираются. В 2019 году на рекультивацию потратили 1 миллиард рублей, в этом году еще 1 миллиард 800 миллионов. Но через пару лет следы от мусорного полигона останутся только в памяти местных жителей.