Контроль за рекультивацией «Царева» усилят. Встречи с инициативной группой будут еженедельными
Во главе комиссии Александр Коган — советник губернатора, в прошлом министр экологии Подмосковья. Задача сегодняшней встречи — понять, кто какой информацией владеет. Поскольку у инициативной группы остается много вопросов относительно актуального состояния полигона.
Судьба реки Чернички
Всего за время круглого стола было выявлено 16 вопросов, среди которых и состояние реки Чернички, которую загонят в специальный коллектор и пустят вокруг полигона, и предстоящая установка факелов для сжигания газа, и высота армогрунтовой стены. На часть вопросов все получили ответы прямо на месте.
«Если ее не будет, то полигон будет расползаться дальше, ее нужно сделать, чтобы накрыть его четырехслойным пирогом, чтобы герметично закрыть его от извержений свалочного газа и попадания туда влаги», — сказал Александр Коган, советник губернатора Московской области в ранге министра.
Поэтому сейчас на полигоне работает 30 единиц техники, которая аккуратно сдвигает и распределяет накопленный мусор по площади полигона. Чтобы уменьшить его высоту и тем самым обеспечить безопасность работ и жителей района.
На вершине полигона хорошо видно, как экскаватор загружает отходы в машину и спускает вниз. На данном этапе рекультивации должны сдвинуть с места один миллион тонн мусора, на данный момент сдвинули 200 000.
Конечно, жителей волнует главное: уложатся ли подрядные организации в бюджет и сделают ли все грамотно и четко? В итоге беседы было принято решение об усилении гражданского надзора.
«Отсутствие информации, оно, как правило, вызывает вопросы, люди, когда не знают ответов, напрягаются и переживают. Со следующей недели встречи с инициативной группой будут еженедельные, а я буду приезжать сюда раз в месяц», — сказал Михаил Перцев, глава Пушкинского г. о.
Рекультивацию завершат раньше срока
Каждую встречу с инициативной группой будут протоколировать и выдавать документы гражданам. Через два года на месте полигона появится небольшой холм с травой и деревьями. Рекультивацию планируют завершить раньше заявленных сроков и за рамки бюджета выходить не собираются. В 2019 году на рекультивацию потратили 1 миллиард рублей, в этом году еще 1 миллиард 800 миллионов. Но через пару лет следы от мусорного полигона останутся только в памяти местных жителей.