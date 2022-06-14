Контроль за рубкой лесных насаждений усилили в Подмосковье

Контролировать рубку лесных насаждений на землях сельхозназначения в Подмосковье будут жестче. Сделать это позволят изменения в постановлении правительства России.

Изменения внесли в постановление № 1509. Прежняя редакция не позволяла контролировать рубку лесных насаждений на сельхозземлях.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Он напомнил, что в прошлом году были выявлены факты вырубки в Рузе, Клину, Пушкино и Талдоме. Это вызвало негативный резонанс у жителей.

Правительство Московской области выступило одним из инициаторов о внесении изменений в постановление правительства Георгий Филимонов.

Этот вопрос подняли на заседании с председателем правительства России Викторией Абрамченко. В принятом проекте учли предложения правительства Подмосковья.

Теперь уведомительный порядок вырубки изменен на разрешительный. Сначала специалисты будут выходить на место, проверять его, делать фото- и видеосъемку, и только затем последует принятие решения.

Выносить его будут комиссионно. Кроме того, теперь лесопользователь обязан предоставлять декларации и отчеты.

По словам Филимонова, это даст возможность предотвратить массовую неконтролируемую заготовку древесины.