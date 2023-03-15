Подмосковье 15 марта 2023, 15:17 Контроль за работой газовых сетей усилят в Подмосковье из-за паводков

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«Мособлгаз» провел профилактические мероприятия для обеспечения стабильного и безопасного газоснабжения жителей в период весеннего паводка. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Специалисты осмотрели все инфраструктурные объекты в зонах возможного подтопления, включая места переходов газопроводов через реки и ручьи, в том числе пункты редуцирования газа, отключающие устройства и станции защиты. В регионе определен перечень объектов, требующих повышенного внимания с учетом опыта паводков предыдущих лет, добавили в пресс-службе.

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Также для полевого персонала был проведен инструктаж, отработано взаимодействие газовиков с профильными организациями по ликвидации возможных последствий паводка. В случае возникновения аварий в постоянной готовности находятся 70 бригад «Мособлгаза».

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В Министерстве энергетики напомнили, что в случае поступления воды в помещение необходимо немедленно отключить все газовые приборы, перекрыть кран на вводе в жилой дом и краны перед газовыми приборами. Если вы почувствовали запах газа, необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефонам 104 или 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев помог семье участника СВО провести газ в дом.

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