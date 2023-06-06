Подмосковье 06 июня 2023, 17:34 Контроль за продажей сидра усилили в Подмосковье

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Контроль за продажей сидра усилили в Подмосковье. Это связано с массовым отравлением жители нескольких регионов России.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в единой государственной автоматизированной информационной системе заблокировали все продажи производителя напитка, из-за которого пострадало несколько человек. Предпринимателям разослали уведомления, что при наличии продукции нужно снять ее с реализации и сообщить об этом в управление Роспотребнадзора и Минсельхозпрод региона.

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«Информация о необходимости изъять продукцию из продажи также направлена в адрес всех органов местного самоуправления региона», — уточнил Филимонов.

Официальной информации из единого государственного автоматизированной информационной системы учета, с начала года официальных поставок продукции в Подмосковье не было.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке сельхозпредприятий. Он встретился с представителями хозяйств региона и обсудил развитие ферм.

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