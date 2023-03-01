Подмосковье 01 марта 2023, 10:54 Контроль за незаконной перевозкой строительных отходов усилили в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье усилили контроль за за грузовыми автомобилями, которые незаконно перевозят строительные отходы без специализированного талона ОССиГ. Так, в феврале видеокамеры зафиксировали 192 нарушителя.

Инспекторы главного управления содержания территорий Подмосковья совместно с региональным министерством экологии тестируют систему автоматизированного выявления и администрирования нарушений правил перемещения транспортных средств по улицам и дорогам Московской области.

Реклама

«Больше всего обнаружено в Одинцовском округе — 49 единиц техники перевозили отходы без талона: с ответственных лиц взыскали 729 тысяч рублей», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Она также подчеркнула общая сумма штрафов со всех муниципалитетов-нарушителей превысила 6,5 миллиона рублей. Отмечается, что за данное правонарушение суммы штрафов зависят от статуса перевозчика: физическим лицам придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 10 до 40 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим — от 100 до 250 тысяч рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».