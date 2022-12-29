Подмосковье 29 декабря 2022, 18:15 Контроль за нелегальными таксистами усилили в аэропортах Подмосковья

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Минтранс Подмосковья усилил проверки по выявлению нелегальных перевозчиков такси рядом с аэропортами Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Меры предприняты на фоне увеличения пассажиропотока в преддверии Нового года.

«Как правило, в связи с интенсивным пассажиропотоком и высоким спросом большая доля нелегальных водителей такси приходится на аэропорты и остановки общественного транспорта рядом с ж/д станциями. В настоящее время инспекторы проводят рейды рядом с аэропортами», — сообщил первый заместитель министра транспорта Московской области Евгений Аптекин.

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Отмечается, что в текущем году на территории аэропортов было выявлено 534 нелегальных таксиста. Сегодня во время мероприятия обнаружили пять водителей, осуществляющих нелегальные перевозки пассажиров. Их транспортные средства изъяли и переместили на штрафстоянки. На одного водителя-нелегала составляется максимум пять административных материалов на общую сумму порядка 12 тысяч рублей.

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Кроме того, Минтранс Подмосковья с помощью камер «Безопасного региона» выявляет в онлайн-режиме места скопления нелегальных таксистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил повысить безопасность на дорогах Подмосковья. Он также отметил, что по надежности дорог Московская область поднялась на 20-е место в России.

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