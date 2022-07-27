Контроль за нелегальными такси усилили в аэропортах Подмосковья

В связи с сезоном отпусков и увеличением пассажиропотока Минтранс Подмосковья участил проверки на территории аэропортов. Несколько автомобилей нелегальных перевозчиков отправили на штрафстоянку.

Проверки проходят вблизи подъездных дорог и на территории аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. За три дня в рамках рейда «Стоп.Нелегал» было проверено около 100 автомобилей и составлено 40 административных материалов. Транспортные средства у восьми таксистов-нелегалов изъяли и переместили на штрафстоянки.

Источник фото: телеканал «360»

«В рамках мер поддержки бизнеса сократилось число проверок в отношении легальных перевозчиков такси, но вместе с тем мы усилили проверки в отношении так называемых „бомбил“, работающих незаконно», — объяснил первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин.

С начала года на территории Подмосковья привлечено к административной ответственности более 7,6 тысячи нелегалов, 1,9 тысячи автомобилей перемещены на штрафстоянки.

Источник фото: телеканал «360»

Автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна быть размещена информация о водителе, компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный трехлетний водительский стаж.