Контроль за нарушениями усилили на всех ж/д станциях Подмосковья

В минувшие выходные на железной дороге в Подмосковье погибли два человека. Это 12-летняя девочка и 64-летняя женщина. Они нарушили правила перехода путей. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Контроль за нарушениями правил перехода путей усилили в Подмосковье с начала августа. На железной дороге массово дежурят волонтеры и не дают людям переходить рельсы в неположенных местах или на красный свет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил программы благоустройства мест отдыха в Подмосковье. По ним в регионе преобразятся набережные и лесопарки.