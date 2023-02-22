Подмосковье 22 февраля 2023, 17:04 Контроль за надежностью электроснабжения усилят в Подмосковье в праздничные дни

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Компания «Мособлэнерго» введет дополнительные меры для обеспечения потребителей надежным электроснабжением в праздничные дни. Так, с 23 по 27 февраля будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников компании.

В этот период в «Мособлэнерго» отменяются все плановые ремонты и переключения, за исключением работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

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«Введение дополнительных мер позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения в праздничные выходные и сократить время восстановительных работ», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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На территории обслуживания компании проведены внеплановые проверки электросетей, осмотрены линии электропередачи и оборудование. Кроме того, в филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

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