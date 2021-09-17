Контроль за надежностью электричества усилили на время выборов в Подмосковье

Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в период общероссийского голосования. Задача — обеспечить надежное электроснабжение на каждом избирательном участке.

Жители начали голосовать за кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Сделать это можно в период с 17 по 19 сентября.

В Подмосковье для надежного электричества на участках уже приостановили плановые ремонтные работы до 21 сентября. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Обеспечение надежным электроснабжением избирательных участков находится на особом контроле Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

В случае необходимости оперативно отреагировать могут 545 бригад, обеспеченных специальной техникой, а это 2,3 тысячи человек.

«В настоящее время электросетевое оборудование работает в штатном режиме», — сообщил Самарин.

Для резервного электроснабжения дежурить будут около 870 передвижных электростанций и переносных источников.