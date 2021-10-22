Контроль за надежностью электричества усилили из-за непогоды в Подмосковье

Энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды в Подмосковье. Порывы ветра достигли 20 метров в секунду. Чтобы избежать неполадок в сетях, к дежурству 22 октября привлекли сотни бригад.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что режим повышенной готовности ввели «Мособлэнерго» и «Россети Московской регион».

Мобилизовали 718 бригад. Они могут оперативно приступить к аварийно-восстановительным работам, если потребуется.

Введение режима позволяет повысить скорость реагирования на технологические нарушения, связанные с непогодой Александр Самарин.

Он добавил, что такое усиление поможет сократить и время восстановительных работ.

Сотрудники готовы привлечь 2857 единиц техники. Например, передвижные установки, которые смогут быстро восстановить электричество в социально значимых объектах.

Жителям региона напомнили, что сообщить об отключениях и замеченных повреждениях можно по бесплатным телефонам 8 (800) 220-02-20 и 8 (495) 995-00-99.