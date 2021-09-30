Инспекторы начали усиленно следить за соблюдением масочного режима в транспорте Подмосковья. Каждый день они проверяют пассажиров автобусов, электричек, такси.

Кроме того, рейды проводят в аэропортах. За ношением масок следят инспекторы и волонтеры.

Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Жителей призвали не снимать маски на протяжении всей поездки.

За проезд в общественном транспорте без маски или респиратора действует штраф в размере пяти тысяч рублей Минтранс Подмосковья.

Ранее стало известно, что контроль за масочным режимом в кафе и магазинах усилят в Москве.