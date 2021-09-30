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    30 сентября 2021, 15:37

    Контроль за масочным режимом усилили в транспорте Подмосковья — Минтранс МО

    Анастасия Аброськина

    Инспекторы начали усиленно следить за соблюдением масочного режима в транспорте Подмосковья. Каждый день они проверяют пассажиров автобусов, электричек, такси.

    Контроль за масочным режимом усилили в транспорте Подмосковья — Минтранс МО

    Кроме того, рейды проводят в аэропортах. За ношением масок следят инспекторы и волонтеры.

    Это отметили в Минтрансе Подмосковья. Жителей призвали не снимать маски на протяжении всей поездки.

    За проезд в общественном транспорте без маски или респиратора действует штраф в размере пяти тысяч рублей

    Минтранс Подмосковья.

    Ранее стало известно, что контроль за масочным режимом в кафе и магазинах усилят в Москве.